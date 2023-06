Migliaia di api dietro una lapide del cimitero di Cerveteri • Terzo Binario News

Messe in sicurezza dalle ecozoofile ceriti di Fare Ambiente

Un favo da migliaia di api è stato trovato al cimitero di Cerveteri e rimosso in sicurezza dalle guardie ecozoofile di Fare Ambiente.

Condizioni perfette per gli insetti che hanno proliferato ma ora sono in un posto più sicuro e confortevole per produrre il miele.

“Il riposo eterno (delle api). È quello che ha disturbato il nostro agente del NUBI (Nucleo d’Urgenza Bonifica Insetti) nell’ultimo intervento.

Un luogo particolare ma non nuovo a questi recuperi è il cimitero di Cerveteri, dopotutto se è un luogo di pace per i defunti lo è anche per le api, che come dimostrano i numerosi favi in foto, però sono più che vive e laboriose.

Come sempre la meraviglia della natura stupisce con le sue opere, soprattutto quando si fondono con le opere dell’uomo come in questo caso una cappella mortuaria.

L’importante però è stato ristabilire la quiete per i cittadini che facevano visita ai loro cari, garantendo al contempo la salvaguardia di questi insetti tanto piccoli quanto essenziali per l’ecosistema.

Un altro intervento riuscito e gratuito per la cittadinanza”.

Fare Ambiente Cerveteri