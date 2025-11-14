Pincio ed Rct portano i bimbi sulla navi da crociera • Terzo Binario News

Si e’ conclusa ieri con “grande successo la prima giornata del progetto di collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e Rome cruise terminal (Rct), che vede protagoniste le navi Costa Crociere, grazie al contributo organizzativo di Ferrero”.

Lo rende noto il Comune di Civitavecchia.

L’iniziativa offre agli istituti comprensivi della citta’ – bambini dai 5 agli 11 anni – la possibilita’ di trascorrere una giornata a bordo delle navi quando sono ferme in porto, vivendo un’esperienza educativa e ricreativa unica nel suo genere. I giovani partecipanti vengono accolti e accompagnati dal personale di bordo in un percorso strutturato che prevede la scoperta della nave, attivita’ ludiche, momenti sportivi e laboratori pensati per avvicinare i bambini al mondo marittimo e alla vita di bordo.

La prima giornata ha coinvolto 22 bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, e rientra nei gruppi da 20-25 partecipanti previsti per ciascun turno. “Siamo molto soddisfatti di questo avvio – dichiara l’assessore all’Istruzione e Cultura Stefania Tinti -. Si tratta di un progetto di grande valore educativo, che permette ai nostri studenti di conoscere piu’ da vicino una realta’ centrale per il territorio, vivendo un’esperienza formativa, divertente e sicura. Ringraziamo Rct, Costa Crociere e Ferrero per la disponibilita’ e la sensibilita’ dimostrate”. Le prossime giornate si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo progressivamente tutte le classi aderenti.