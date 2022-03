A Cerveteri successo per l’evento organizzato dalla criminologa Linda Corsaletti - Terzo Binario News

Ieri è stata una presentazione diversa dal solito.

L’evento grazie anche alla complicità con gli autori i contenuti video, le storie raccontate e da loro vissute in prima persona si è trasformato in qualcosa di Immersivo e totalizzante a livello emozionale tanto che per la prima volta durante i miei eventi con gli autori e alcuni presenti i discorsi trattati sono continuati a cena insieme .

Questo è ciò che riesce a smuovere chi sa trasmettere ed emozionare .

Tra le foto trovate quelle di un progetto bellissimo per saperne di più, sostenere ed aiutare andate su www.4inzu.it

I libri degli autori Rosario Sardella “perché non se ne stanno a casa loro?” e Antonio Paciletti “certe notti ti guardo dormire “ li potete trovare presso la libreria di Marco Scritti Molea a Ladispoli che ringrazio per essere ormai da mesi il mio punto di riferimento per i libri degli autori in questa avventura (non facile) che ha lo scopo di far tornare le persone a leggere.

A dichiararlo in un post Facebook è Linda Corsaletti, Criminologa e organizzatrice dell’evento di Cerveteri al Granarone tenutosi ieri pomeriggio