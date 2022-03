Alexei è il primo bambino Ucraino accolto dall'atletica di Loredana Ricci - Terzo Binario News

Una storia di speranza, incontro e accoglienza.

Alexei è il primo bambino ucraino accolto dall’atletica di Cerveteri. Il bambino infatti, in fuga dagli orrori della guerra in Ucraina, ha iniziato nella giornata di ieri la sua attività sportiva sulle corsie del Campo Enrico Galli sotto la guida di Loredana Ricci, che lo ospiterà gratuitamente per fargli vivere delle ore di spensieratezza e compagnia con altri coetanei all’insegna dello sport all’aria aperta e in compagnia di altri coetanei.

Una bella iniziativa quella di Loredana Ricci, sempre attenta alle tematiche legate al sociale.

Ovviamente, la Ricci è sempre disponibile, con il consenso della FIDAL, a dare spazio e ospitalità a bambini, uomini e donne provenienti dal conflitto ucraino per far fare loro attività sportiva gratuitamente.

Per informazioni è possibile contattare il numero: 3343837717