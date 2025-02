A Cerveteri cresce il rugby rosa: Elisa Orsini convocata per un raduno di interesse nazionale • Terzo Binario News

Il talento non ha età, e la determinazione di una giovane atleta può portarla a raggiungere traguardi straordinari. Questo è il caso di Elisa Orsini, una sedicenne di Cerveteri che si è già distinta nel mondo del rugby, uno sport che per troppo tempo è stato considerato esclusivamente maschile. Ma oggi le cose stanno cambiando, e giovani atlete come Elisa dimostrano ogni giorno che il rugby è uno sport per tutti, senza distinzioni di genere.

Dopo aver collezionato successi con la squadra Lupi Frascati Rugby, Elisa ha ricevuto un’importante convocazione: il 9 febbraio 2025 parteciperà al raduno di area Centro/Sud per atlete di interesse nazionale nate negli anni 2007, 2008 e 2009. Un riconoscimento che conferma il valore sportivo della giovane rugbista e che le permette di confrontarsi con altre atlete di alto livello nel panorama nazionale.

Questa convocazione è anche un segnale forte per il movimento del rugby femminile, che negli ultimi anni sta crescendo sempre di più, ma che ancora oggi lotta contro pregiudizi e stereotipi. Il rugby è spesso visto come uno sport “da uomini”, ma le ragazze che lo praticano dimostrano ogni giorno che non esiste un limite per chi ha passione, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Maria Cristina Tonna, coordinatrice dell’attività nazionale femminile di rugby, ha spiegato in un’ intervista su StartupItalia , perché è fondamentale abbattere questa mentalità:

“Nel rugby non basta la forza fisica: servono determinazione, forza mentale, velocità, strategia e capacità di adattamento. Sono qualità che le donne possiedono e che esprimono perfettamente in campo. Il rugby femminile sta crescendo e dobbiamo continuare a lavorare per garantire alle atlete le stesse opportunità degli uomini.“

Elisa, con la sua grinta e il suo talento, è un esempio concreto di come il rugby possa essere un’opportunità di crescita per tutti, indipendentemente dal genere.

Da quattro anni, Elisa dedica anima e corpo al rugby, sport che ha iniziato a praticare per passione e che, nel tempo, è diventato una parte fondamentale della sua vita. Ha mosso i suoi primi passi presso l’Unione Rugby Ladispoli (URL), dove ha appreso le basi tecniche e sviluppato l’amore per il gioco. Grazie alla collaborazione tra URL e Lupi Frascati Rugby, Elisa ha potuto allenarsi sia a Cerveteri sia a Frascati, gestendo in modo flessibile i suoi impegni sportivi e scolastici.

La giovane atleta frequenta con successo la seconda classe del Liceo Scientifico Scienze Applicate presso l’Istituto Marconi di Civitavecchia. Il suo percorso scolastico è un esempio di come sia possibile conciliare studio e sport con impegno e determinazione.

“Il rugby mi ha insegnato l’importanza del lavoro di squadra e del sacrificio,” racconta Elisa. “Ogni partita è una lezione di vita: impari a non mollare, a rialzarti dopo una caduta e a dare sempre il massimo per la squadra. Sono emozionata per questa convocazione e grata per le opportunità che questo sport mi sta offrendo.“

Il raduno del 9 febbraio rappresenta un momento cruciale nella giovane carriera di Elisa, che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una grande atleta. La sua convocazione è un motivo di orgoglio non solo per la sua comunità, ma per tutto il movimento del rugby femminile italiano. Sempre più ragazze si stanno avvicinando a questo sport, ma c’è ancora molta strada da fare per smontare i pregiudizi e incentivare una maggiore partecipazione femminile.

L’intera squadra dei Lupi Frascati Rugby e gli allenatori sono entusiasti di accompagnare Elisa in questo percorso. “Elisa è un esempio per tutti i giovani atleti, ma soprattutto per le ragazze che vogliono avvicinarsi al rugby,” affermano i coach della squadra. “La sua passione, la capacità di ascoltare e apprendere, insieme all’impegno quotidiano che mette in ogni allenamento, sono la chiave del suo successo. Il rugby femminile ha bisogno di atlete come lei, che dimostrano con i fatti che questo sport è aperto a tutti.“

Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff e alla dirigenza dell’URL di Cerveteri e del Lupi Frascati Rugby, il cui sostegno e dedizione hanno reso possibile il percorso di crescita di Elisa. Senza il loro impegno e la loro passione, molti giovani atleti – ragazze e ragazzi – non avrebbero l’opportunità di esprimere il loro talento e di intraprendere un percorso di sviluppo così completo.