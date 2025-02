Chiusure sulla A12 da lunedì notte a Cerveteri-Ladispoli, Torrimpietra e Fiumicino • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 10 e martedì 11 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.

Sul Ramo di allacciamento A91 Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica bypass, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene da Fiumicino ed è diretto verso Civitavecchia/SS1 Aurelia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 febbraio;

-dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 febbraio.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino, verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Maccarese Fregene, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 10 alle 2:00 di martedì 11 febbraio, sarà chiuso in entrata verso Roma e in uscita dalla SS1 Aurelia;

-dalle 1:00 alle 5:00 di martedì 11 febbraio, sarà chiuso in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.

ln alternativa, si consiglia di utilizzare Torrimpietra.

