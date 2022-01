A Cerveteri apre Orizzonte: grande magazzino in cerca di personale - Terzo Binario News

Il profilo social del Gruppo apre le candidature per nuovi posti di lavoro

La pubblicità sui social è apparsa da poche ore e già sono in molti a chiedere informazioni.

“Siamo alla ricerca di risorse brillanti da inserire in qualità di addetti al reparto e addetti alle vendite. Se ti piace lavorare in un ambiente dinamico invia subito la tua candidatura. Con l’ambizione si inizia un nuovo lavoro, con la passione e l’impegno si costruisce un futuro. Costruiamo insieme il tuo futuro Orizzonte”.

Questo lo spot che la pagina Facebook che il grande Magazzino Orizzonte Shop ha iniziato a far circolare con tanto di sponsorizzazione.

Ancora sono poche le informazioni disponibili, soprattutto sui tempi di apertura.

Il Gruppo Orizzonte è specializzato nella distribuzione dei prodotti di largo consumo in differenti settori. Da più di 20 anni opera nel campo del commercio al dettaglio e ha una rete di 12 punti vendita nella provincia di Latina, Frosinone e Roma.

Consultando il sito del Gruppo, si riesce comunque ad evincere che si tratta di una grande struttura che vende ogni tipo di prodotto, partendo dai generi alimentari, ai prodotti per gli animali, fino a prodotti per la casa, per l’igiene personale, abbigliamento e genere vario.

Candidature aperte su https://www.orizzonteshop.it/pages/lavora-con-noi