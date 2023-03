A Cerveteri apre “l’Altra me”, domenica l’inaugurazione • Terzo Binario News

In Via Settevene Palo n.224, vicino l’Ufficio Postale di Cerveteri, domenica 19 marzo apre i battenti il Centro Estetico di Alessia Sciarra

Apre una nuova attività a Cerveteri. Alessia Sciarra, estetista professionista di lunga e comprovata esperienza, è pronta ad aprire il suo negozio di estetica “L’Altra Me”, in Via Settevene Palo n.224, proprio accanto all’Ufficio Postale di Cerveteri. Domenica 19 marzo alle ore 15:00 l’inaugurazione ufficiale.

“È un sogno che si realizza – ha dichiarato Alessia Sciarra – lavoro nel mondo dell’estetica e della bellezza oramai da tantissimi anni e da tempo desideravo poter aprire un centro tutto mio. Ora è finalmente diventato realtà, in questi mesi ho realizzato i lavori di ristrutturazione del locale: lavori che ho seguito minuziosamente, affinché diventassero un posto accogliente, confortevole, dove le persone potranno veramente trascorrere un’ora di sano benessere e relax. Vi aspetto numerosi all’inaugurazione: sarà occasione per far conoscere a tutti il centro, per presentare tutti i servizi e per fare un brindisi di buon auspicio”.

Tantissimi i servizi offerti dal Centro estetico “L’Altra Me”. Manicure, pedicure, smalto semi-permanente e gel, per avere delle unghie sempre più fashion, colorate e originali. Ma anche massaggi, trattamenti per il corpo e per il viso, trucco per ogni occasione e ovviamente trucco per le spose con acconciatura.