"A Casal Monastero costruito un nido mai aperto e ora abbandonato": la denuncia dell'USB - Terzo Binario News

“Vogliamo nidi pubblici”: questo è l’urlo che si è alzato da Casal Monastero, dove sabato 8 maggio l’Usb organizzerà una conferenza stampa in via Poppea Sabina.

“Nel territorio del Municipio IV – ha spiegato la sigla sindacale – in via Poppea Sabina e in via Eneide ci sono strutture realizzate con i soldi pubblici e mai aperti. L’USB è da sempre impegnata nella battaglia per la diffusione di strutture educative rivolte alla fascia d’età 0-6 anni”.

“L’8 marzo abbiamo organizzato una mobilitazione nel quartiere di Casal Monastero, dove è stato costruito un nido mai aperto e lasciato all’abbandono”.