Incidente viale Palmiro Togliatti: investito pedone, morto 59enne senza fissa dimora - Terzo Binario News

Rilievi affidati alla Polizia locale

di Claudio Bellumori

Incidente su viale Palmiro Togliatti. Un pedone, per cause in corso di accertamento, è stato investito da una Fiat Panda (condotta da un 26enne) ed è morto: la vittima è un 59enne romeno, senza fissa dimora, trovato privo di documenti. L’episodio è accaduto intorno alle 22 di domenica 2 maggio.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale del VI Gruppo Torri. L’uomo investito è deceduto dopo essere stato colpito dall’auto guidata dal giovane, che inizialmente non si è fermato ma poi è tornato subito dopo sul luogo dell’impatto avvenuto all’altezza del civico 718.

A seguito degli accertamenti svolti dai caschi bianchi, si è riusciti a risalire all’identità della vittima. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito. Sul posto sono sopraggiunte in ausilio altre pattuglie della Polizia Locale del V Gruppo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi.

Dalle prime verifiche svolte, sembra che l’automobile percorresse viale Palmiro Togliatti in direzione Prenestina, quando all’altezza del civico indicato, dove non risultano attraversamenti pedonali, avrebbe urtato il 59enne, deceduto sul colpo.