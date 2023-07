5 motivi per acquistare un’auto elettrica usata a Roma • Terzo Binario News

È risaputo che le auto elettriche sono la tecnologia del futuro e, anche se un po’ lentamente, ma con interessanti segnali che si iniziano a riscontrare un po’ ovunque, i costi di produzione si stanno adeguando ai prezzi delle macchine tradizionali. Ad affiancare la maggiore sensibilità delle ditte produttive e dei clienti, che spingono a una loro maggiore presenza sul mercato, le norme anti-inquinamento diventano sempre più restrittive, agevolando la diffusione dei veicoli elettrici.

Anche in Italia, questo mercato si sta diffondendo, seppur ancora frenato dai costi elevati di questi veicoli. Ci sono però alcune soluzioni che aiutano la presenza di questi mezzi sulle strade, principalmente delle grandi città, come la capitale. La vendita di auto usate a Roma , infatti, sta permettendo a sempre più persone di acquistare una macchina elettrica con un budget più contenuto e diversi altri vantaggi, come la pronta consegna. Se ci si trova nella condizione di dover scegliere la propria nuova auto e si sta valutando la possibilità di prendere un usato, ecco alcuni motivi per cui vale la pena scegliere un’auto elettrica.

1. Agevolazioni di circolazione

Ormai la maggior parte delle grandi città come Roma permettono l’accesso libero ai veicoli elettrici nei loro centri storici, il tutto gratuitamente anche nelle ZTL a pagamento. Essendo a tecnologia elettrica, queste auto non saranno mai protagoniste di uno sforamento dei parametri di inquinamento. Guidare un’auto elettrica vuol dire poter andare dove si vuole in qualsiasi momento, con l’unica eccezione delle zone pedonali.

2. Agevolazioni delle compagnie assicurative

Dal momento che i possessori dei veicoli elettrici presentano un indice di incidentalità molto basso, le assicurazioni predispongono sconti che possono andare tra il 30% e il 40% rispetto al totale per un’auto tradizionale. Inoltre, si è esenti dal pagamento del bollo.

3. Fare il pieno a un’auto elettrica può essere gratuito o avere prezzi bassi

Se si possiedono dei pannelli fotovoltaici, acquistare un’auto elettrica permetterebbe di ottenere una ricarica sfruttando l’energia del sole, ovviamente se i tempi di ricarica vengono scelti in modo accurato e in orari con maggiore esposizione solare.

Ma la convenienza c’è anche in assenza di una ricarica da energia solare, in quanto per 100 km un’auto elettrica può necessitare dai 10 ai 21 kWh di energia, in base alle sue dimensioni. Il costo del kWh dipende dalle clausole contrattuali, ma in Italia oscilla tra circa 0,25 € per la ricarica domestica e 0,6 € per le colonnine pubbliche. Questo vuol dire che per 100 km di percorrenza si sosterrà una spesa che oscilla più o meno tra 2,5 € e 6 €.

4. Le auto elettriche hanno poca manutenzione

Un altro motivo per scegliere un’auto elettrica è la semplicità dei motori, che non hanno bisogno di regolazioni e non hanno il rischio di surriscaldamento. La manutenzione è molto bassa, dato che non necessitano di cure fondamentali per le auto tradizionali, come liquidi per il raffreddamento, filtri e lubrificanti, ad esempio. Di conseguenza la spesa di mantenimento sarà nettamente più bassa rispetto alle altre tipologie di auto.

5. Guida rilassante e semplice

A volte guidare può essere fastidioso quando si ha una macchina rumorosa. Questo però non accade nelle auto elettriche, perché l’unico rumore che producono è un piccolo sibilo molto difficile da avvertire.

La guida, inoltre, è agevolata dall’assenza del cambio e della frizione, che la rendono semplice e rilassante, soprattutto quando si guida in grandi città come Roma dove è necessario effettuare cambi di marcia continui.