Attacco alla sede della Mollica Graziano, la solidarietà di Pascucci e di Silvia Marongiu - Terzo Binario News

“Tutta la mia solidarietà all’amica Amelia Mollica Graziano che in queste ore ha subito un vergognoso atto intimidatorio che ha colpito la sua sede elettorale.

La campagna elettorale dovrebbe sempre viversi in un clima disteso, fatto di proposte, di dibattiti sui programmi e sui progetti che si vogliono proporre per migliorare le nostre città. È inevitabile che ci siano anche dei diverbi; ma mai debbono sfociare nella più barbara e becera violenza.

Anche per questo, ad Amelia e a tutta la sua coalizione, mando la mia solidarietà personale e politica” ha detto Alessio Pascucci.

“Ladispoli non può e non deve essere una città violenta.

Per questo condanno senza riserve l’attacco che la mia collega candidata sindaca Amelia Mollica Graziano ha subìto al suo comitato elettorale. Un episodio inaccettabile. Ad Amelia la mia personale vicinanza e quella di tutta la nostra coalizione” la dichiarazione di Silvia Marongiu.

Oltre a loro, solidarietà espressa da Xer Pascucci Sindaco, Con Silvia per Ladispoli, Luca Piergentili e Lucia Cordeschi.