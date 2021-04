Ztl, Ferri (Lega): "Consiglio 'sfiduciato' dal sindaco Raggi e dall'assessore Calabrese - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco di Roma arriva a disconoscere il voto dell’ aula Capitolina che nella seduta di ieri con 21 voti a favore, 19 contrari e 1 astenuto ha votato a favore per lo stop alla ZTL sino al 30 aprile.

Virginia Raggi e l’Assessore Calabrese oggi al contrario da quanto stabilito dal consiglio Sovrano , hanno dato indicazione di chiudere varchi della Ztl non tenendo in considerazione la volontà dell’Assemblea Capitolina.La votazione di ieri, viene così “disconosciuta” dalla giunta pentastellata, sancendo di fatto la fine della maggioranza a guida 5 stelle! Chiediamo le dimissioni immediate di Virginia Raggi e della sua giunta ormai senza maggioranza.

Lo dichiara il Consigliere del Municipio XIV della Lega Mauro Ferri , prossimo candidato al Comune di Roma