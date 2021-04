Angeletti, Verzilli, Iachini, Befani, Gaetani e Bianchi: "Bene il sì al bilancio di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“La delibera di riallineamento dei conti del Comune di Santa Marinella assunta oggi dal Consiglio Comunale è importante non solo per il futuro della nostra Città ma anche per il valore che attribuisce alle strategie amministrative spiegate dal nostro Sindaco Pietro Tidei ed all’opera di una maggioranza che da subito si è impegnata per chiudere la stagione del dissesto e rilanciare sotto ogni prospettiva un luogo che merita la migliore attenzione attenzione su ogni scenario.

Nonostante i problemi di bilancio la Città ha saputo resistere anche alle condizioni avverse legate alla pandemia mondiale e tutti i cittadini hanno mostrato coraggio e voglia di ricominciare, rimboccandosi le maniche e mostrando tutta la loro determinazione.

Era impossibile quindi progettare e condividere una nuova idea di futuro senza le condizioni di regolarità amministrative che potessero consentirci di intraprendere le migliori iniziative a tutela della popolazione e del tessuto economico, sempre vivo, locale.

Proprio questa maggioranza, di cui orgogliosamente siamo parte e motore attivo, ha saputo tenere la barra dritta in una tempesta che ha aggredito le fasce più deboli, rendendole ancora più vulnerabili, e destabilizzato le aziende, costringendo tutti a sacrifici enormi e rendendo impossibile a chiunque di avere punti di riferimento, certi e fissi.

Ringraziamo innanzitutto la cittadinanza di Santa Marinella e di Santa Severa, fatta di donne e uomini forti, pieni di volontà, gli studenti e tutte le ragazze e di ragazzi che dalla Vita attendono ancora molto. Proprio il loro futuro, quello dei nostri figli e dei nostri nipoti, è stato il faro che ci ha condotto fuori da questa buia tempesta.

Siamo lieti quindi di essere in grado di inaugurare una stagione amministrativa nuova e piena di progetti, Questo è il momento di farci valere, questo è il momento di mettere a frutto al fiducia che la gente, tutta, ha riposto in noi”.

Roberto Angeletti, Danila Verzilli, Jacopo Iachini, Patrizia Befani, Roberta Gaetani e Andrea Bianchi