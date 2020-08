Zozzoni notturni sulla spiaggia di Sant'Agostino - Terzo Binario News

A Sant’Agostino, oltre alla problematica delle multe, è presente pure quella dei falò notturni senza controllo. Specie in questo periodo, intorno alla notte di San Lorenzo, giovani e non accendono fuochi in spiaggia portandosi le bevande da sorseggiare.

La conseguenza è la sporcizia che resta sulla battigia e che si ritrovano i bagnanti del giorno dopo. Sporcizia composta principalmente da bottiglie di vetro, plastica e buste.