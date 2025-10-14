Zls, Confcommercio Civitavecchia: "Giusto l'appello di Unindustria" • Terzo Binario News

Confcommercio Litorale Nord accoglie con favore la posizione espressa da Unindustria Civitavecchia in merito alla necessità di procedere con decisione verso l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), considerandola una misura indispensabile per rilanciare la competitività e l’attrattività dell’intero Litorale Nord del Lazio.

L’associazione sottolinea come la ZLS rappresenti una condizione essenziale per lo sviluppo integrato tra industria, commercio, logistica e turismo, restituendo slancio a un’area che costituisce un nodo strategico per la crescita regionale e nazionale.

In un contesto economico complesso e in rapido mutamento, la rapidità delle decisioni e la collaborazione tra i diversi comparti produttivi diventano fattori determinanti per attrarre investimenti e generare nuova occupazione.

La dichiarazione del presidente Graziano Luciani: “Condividiamo pienamente l’appello di Unindustria e del presidente Pagliari – dichiara Graziano Luciani, presidente di Confcommercio Litorale Nord – perché oggi più che mai serve una visione comune che vada oltre i singoli settori e punti a costruire un vero ecosistema produttivo territoriale.

La ZLS può essere la base di partenza per una nuova stagione di sviluppo, in cui commercio, industria, logistica e turismo lavorino insieme per generare valore e opportunità concrete.

Confcommercio Litorale Nord è pronta a dare il proprio contributo, portando al tavolo delle istituzioni e delle rappresentanze d’impresa l’esperienza di chi ogni giorno vive il territorio e conosce le sue potenzialità.

Solo con un approccio condiviso e operativo – conclude Luciani – potremo trasformare questa opportunità in risultati tangibili per le imprese e per l’intera comunità locale.”