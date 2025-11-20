Zls a Civitavecchia, Gismondi (Cna): "L’avevamo chiesta oltre sette anni fa, sappiamo quali vantaggi porta" • Terzo Binario News

“L’avevamo chiesta oltre sette anni fa, abbiamo registrato con favore ogni piccolo passo in avanti verso la sua nascita. Ora che la Zona logistica semplificata è a un passo, chiediamo uno sforzo per chiudere il prima possibile questa partita. È un intervento che il territorio merita e che attende da tempo”. Il presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi, saluta positivamente la firma del decreto da parte del Governo che istituisce ufficialmente la Zls del Lazio.

“Ci siamo resi conto da subito – dice Gismondi – degli enormi vantaggi che avremmo potuto ottenere. Tanto che già nel 2018, quando Regione Lazio e Autorità di Sistema Portuale avevano iniziato un iter di collaborazione, avevamo definito la futura Zls ‘un opportunità preziosa per il futuro del nostro territorio’. E anche lo scorso anno avevamo applaudito la proposta di istituzione contenuta nella delibera della giunta regionale con la quale si approvava il ‘Piano di sviluppo strategico – aggiornamento 2024’. Oggi lo ripetiamo con la stessa convinzione, ma anche con la consapevolezza che ora che il traguardo è vicino, il cerchio va chiuso nel migliore dei modi e nei tempi più rapidi possibili”.

Porto di Civitavecchia e imprese del territorio della Tuscia nei comuni di Viterbo, Civita Castellana, Orte e Tarquinia: tutti potranno beneficiare di questa novità, una sorta di area a burocrazia zero che comprende anche agevolazioni fiscali e doganali, “a tutto vantaggio della competitività del territorio e a cascata dell’occupazione. Per questo, oltre a rinnovare il plauso, chiediamo che a un lavoro preparatorio durato anni – conclude Gismondi – seguano un’attuazione e una finalizzazione che non deludano le aspettative”.