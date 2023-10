Zampa, ferito e triste: urge un'adozione del cuore • Terzo Binario News

Lui è Zampa, maschio, circa 3 anni. È stato trovato così nelle campagne pugliesi, prelevato e portato in canile, dove è stata amputata la zampa. È depresso come si vede dai suoi occhi e fa fatica a mangiare. Il canile non è un posto per lui, bisogna tirarlo fuori di lì!!!!!Si cerca URGENTEMENTE stallo o una adozione del cuore . Si affida chippato e vaccinato, viaggia con regolare staffetta , no zone ad alto tasso di randagismo.

No richieste nei messaggi Chiamare zia Daniela 3334525963

NON RISPONDIAMO A DOMANDE SULLA GESTIONE DEL CANE IN CANILE PERCHÈ NON SIAMO I GESTORI O IL VETERINARIO COMPETENTE, SIAMO SOLO VOLONTARI E STIAMO CERCANDO DI TROVARE UNA SOLUZIONE MIGLIORE CHE NON È MAI IL CANILE.

PER RICHIESTE DI STALLO RIVOLGERSI AL

N 345 9720229 O AL NUMERO DEL POST,

NON RIUSCIAMO A LEGGERE TUTTI I COMMENTI

GRAZIE A CHI LO AIUTERÀ