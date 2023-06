Wuppertanz in the Land a Bracciano dal 30 giugno al 2 luglio • Terzo Binario News

Tre giorni immersi nella natura in un luogo magico assieme a due artisti meravigliosi che hanno in comune la loro esperienza nel Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch.

Una vacanza da sogno e un ritiro rigenerante nella danza nell’ambito del festival Dancescreen In The Land, con il patrocinio del Goethe Institut.

Dove saremo

Immersi nel verde a ridosso di un rigoglioso bosco alle porte di Roma, con studi danza in parquet e pareti in vetro circondati da prati, arena con palco da 100 mq, comodi alloggi, una piscina, pasti sapientemente preparati con ingredienti freschi, una sorgente d’acqua pura e un antico sentiero che attraversa un ponte di epoca romana conducendo a una cascata e al lago di Bracciano.

Cosa faremo

Risveglio del corpo alla mattina, workshop creativo durante il giorno e la messa in scena di una performance aperta al pubblico, risultato finale del

work in progress. Inoltre ci godremo questo spazio magico nel tempo libero. La dimensione del ritiro renderà intensi i momenti di condivisione così come quelli che dedicheremo a noi stessi, per un’esperienza indimenticabile.

A chi è rivolto

Chiunque con esperienza di danza o di teatro (professionisti e non) con la volontà di lavorare sulla qualità del movimento e di scoprire e condividere attraverso il workshop materiale originale da mettere in scena.

Aida Vainieri

Aida ha interpretato per 20 anni il ruolo di Malou Airaudo nel celebre capolavoro di Pian Bausch Café Müller e fa parte della compagnia del Tanztheater dal 1991 partecipando alla creazione di numerosi capolavori della coreografa tedesca. È nel cast dei film ”Parla con lei” di Pedro Almodovar e “Pina” di Wim Wenders.

Pau Aran Gimeno

Pau ha danzato nel Tanztheater di Pina Bausch per 15 anni partecipando alla creazione di diversi suoi capolavori. È nel cast del film Pina di Wim Wenders. Oggi ha una collaborazione artistica con la compagnia Eastman di Sidi Larbi Cherkaoui ed è un danzatore e coreografo freelance.

Wuppertanz

Wuppertanz è un ponte culturale che da 14 anni crea in Italia occasioni artistiche e formative con artist* dal Tanztheater Wuppertal Pina Bausch coinvolgendo ballerin* da Italia e dall’estero, prodotto da La Luna Dance Center nell’ambito del Conero Dance Festival con il patrocinio del Goethe Institut. Quest’anno Wuppertanz entra a far parte di Dancescreen In The Land, festival prodotto da Canova22 con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali.

Direzione artistica Wuppertanz

Cristiano Marcelli

Direzione artistica Dancescreen In The Land

Fiorenza D’Alessandro

Per tutte le informazioni dettagliate e le prenotazioni:

https://mailchi.mp/lalunadancecenter/142pjdyjk1