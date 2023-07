Weekend in musica al Chiostro San Marco di Tarquinia • Terzo Binario News

Dalla collaborazione con l’Associazione Centro Città in Musica e con il patrocinio del Comune di Tarquinia, nascono per questo caldo weekend di mezza estate, due appuntamenti concertistici diversi per arricchire la stagione teatrale estiva tarquiniese al Chiostro di San Marco.

Sabato 22 luglio alle ore 21.30 il concerto TRE TENORI E UN PIANOFORTE. STORIA DELLA CANZONE NAPOLETANA. Saranno appunto le voci dei tre tenori Antonio De Asmundis, Pasquale Faillaci, Cristian Pietrosanti accompagnati al pianoforte dal Maestro Nicola Franco a sublimarsi insieme in un concerto tutto dedicato ai motivi della tradizione canora e musicale partenopea, con i suoi accenti unici, intrecciati al racconto da parte degli artisti delle canzoni interpretate e delle loro storie colorate.

Al chitarrista britannico, John McLaughlin, uno dei maggiori interpreti di chitarra viventi, è invece dedicato il secondo concerto: THAT’S HOW WE DO IT. GIOCANDO CON LA MUSICA DI JOHN MCLAUGHLIN, domenica 23 luglio alle ore 21.30. Tre gli interpreti musicali dell’Organ Trio: Ludovico Piccinini alla chitarra, Pier Paolo Ferroni alla batteria e Sandro Mambella all’organo. Sarà questa la volta di ritmi rock, jazz e fusion sapientemente mescolati insieme a farsi i protagonisti di una serata magica.