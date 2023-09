Water abbandonati in via dei Cacciatori a Ladispoli • Terzo Binario News

Non solo sanitari: anche un frigorifero, materassi e sacchi della spazzatura

Via dei Cacciatori a Ladispoli si trova non lontano da Torre Flavia. Traversa di via Roma, divide in due la zona di campagna.

In questi giorni però è diventata una mega discarica di rifiuti inquinanti e ingombranti: materassi e frigoriferi su tutti ma anche cassette di frutta di platica e blocchi di cemento. E poi, lo spettacolo più indecoroso: water e lavandini.

Poi sacchi di spazzatura contenenti chissà cosa.

E, beffa delle beffe, la discarica pubblica dista poche decine di metri da lì.

