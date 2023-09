Voragine a Civitavecchia, "c'entra mezzo manico di scopa" • Terzo Binario News

Segnalazione di una cittadina in via Vincenzo Monti, zona Cappuccini

Si sta aprendo una voragine, profonda mezzo manico di scopa.

La curiosa unità di misura serve a far capire come in via Vincenzo Monti, zona Cappuccini a Civitavecchia, si stia aprendo una buca che rischia di essere profondissima.

Per questo una cittadina ha contattato la Redazione: “La buca che si è formata in questi giorni davanti al mio cancello di casa è abbastanza profonda e quindi potrebbe diventare pericolosa”.

