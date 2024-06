Volume alto al Pantheon, tre kosovari si barricano nel locale: arrestati da Roma Capitale • Terzo Binario News

Erano circa le 2.30 di ieri stanotte quando una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta, in zona Pantheon, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini, arrivata alla Centrale Operativa “Lupa”, per disturbo alla quiete pubblica derivante dalla musica ad alto volume proveniente da un locale della zona.

Inviata una pattuglia sul posto, tre persone della Repubblica del Kosovo, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, presenti nell’esercizio indicato, si sono barricate all’interno, rifiutando di aprire e di essere sottoposte alle procedure di identificazione, iniziando altresì ad insultare e minacciare gli operanti.

Dopo una difficoltosa mediazione, i tre uomini sono usciti, tentando però la fuga. Subito bloccati, i soggetti in questione hanno aggredito gli operanti con violenza, procurando loro diverse ferite. Scattato, quindi, l’arresto per i tre, che dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con le aggravanti del reato continuato e in concorso.