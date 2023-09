Volpe investita: la Lipu Roma la cura, Fare Ambiente Cerveteri la libera • Terzo Binario News

“Buona vita!”

È questo l’augurio che hanno dato a questa giovane volpe i nostri agenti al momento della sua liberazione.

Questo magica occasione è stato frutto della costante e fidata collaborazione con il CRFS Lipu Roma il cui personale ci ha chiesto se potevamo trovare un luogo adatto per restuire la libertà a questa volpe investita che avevano curato. Come negare un favore a coloro che quotidianamente si prendono cura degli animali che gli portiamo? Il nostro territorio è poi pieno di luoghi che fanno proprio al caso di questi selvatici pelosi.



Inoltre uno degli aspetti più belli del nostro lavoro è proprio quello di poter ammirare un’animale prima ferito e in gabbia guarire per poi essere di nuovo in grado di continuare il suo cammino in natura.

Così adesso che la sua coda variopinta è scomparsa ondulando tra gli alberi del bosco e il nostro compito è finito, ci rimane il ricordo del suo sguardo intimorito che andava incontro ad una nuova vita e la speranza che questa possa essere lunga e prospera.

A renderlo noto è il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Cerveteri su Facebook