Una domenica difficile quella di oggi alla Stazione Termini di Roma.

Come riporta infatti il quotidiano RomaToday, poco dopo le ore 12:00 RFI ha informato circa l’avvio di accertamenti per il ritrovamento di un cadavere vicino ai binari. Le generalità non sono ancora state rese note.

Attualmente, sono previsti ritardi della circolazione dei treni di circa 90 minuti.