Volley Ladispoli giovanile sugli scudi lo scorso fine settimana • Terzo Binario News

“Due successi a distanza di poche ore. Le emozioni e l’adrenalina ancora in circolo prodotte in mattinata dalla finale Under 13F che si vanno a sommare a quelle altrettanto belle della sera con la promozione delle ragazze in prima Divisione che tratteremo in altro articolo. Che stress.

La giornata è iniziata alle 8.30 con la partenza della rappresentativa Under 13 femminile dal piazzale antistante il PalaPanzani.Tante le macchine a disposizione, non solo degli immancabili genitori, sempre presenti. questa volta all’appuntamento c’erano anche i nonni, i fratellini, gli amici.

Insomma una moltitudine di tifosi che ci avrebbe assicurato almeno un forte sostegno dalle tribune. La finale era prevista a Zagarolo alle ore 11.00 e di fronte ci saremmo trovati il Volley Fiano che aveva superato in semifinale la Roma Volley che a sua volta ci aveva battuto negli incontri di andata e ritorno della fase di qualificazione. La statistica quindi parlava chiaro, i favoriti della gara erano sicuramente loro, ma l’ATS Volley Ladispoli negli ultimi tempi era cresciuta e questa gara doveva rappresentare l’esame di fine anno.

La gara si sarebbe potuta giocare con più tranquillità se i nostri avversari non avessero avuto tra le loro fila un attaccante molto, molto incisivo. Ma come si suol dire la palla è tonda e soprattutto le bimbe hanno 12 anni e tutto è possibile.

Questo gli era stato inculcato da Mauro, Gabriella e Debora che in quest’ultimo periodo avevano insistito e lavorato molto non solo sui fondamentali e sul gioco, ma anche sull’atteggiamento e l’approccio alla gara.

Morale della favola, le ragazze sono scese in campo molto concentrate ed affatto intimorite, hanno espresso il loro gioco, sono state incisive al servizio ed attaccato da tutte le posizioni del campo, insomma hanno giocato una gara perfetta entusiasmando il pubblico presente e mettendo molto in difficoltà le avversarie.

Il primo set è filato via senza mai essere messo in discussione (25-16), il secondo invece dopo una partenza sicura ed un discreto vantaggio, l’ATS Volley Ladispoli interrompeva la sua lunga serie positiva di colpi e permetteva al Volley Fiano una pericolosa rimonta. E’ bastato un time out rinfrancante per riprendere il volo e chiudere la gara senza ulteriori patemi (25-23 ).

Grande la soddisfazione di Mauro, Gabriella e Debora; questa vittoria assegna all’ATS Volley Ladispoli il Titolo di Campione Territoriale Fipav Roma nel Campionato Promozionale Under 13 Femm.le; un campionato partito con 55 squadre partecipanti alla prima fase e 32 qualificate alla seconda fase.

Dagli ottavi di finale in poi ogni gara è stata una battaglia che ha sospinto la ragazze a maturare in fretta la voglia di vincere e continuare la corsa verso l’ambita finale. A loro non possiamo che dire : “Brave ! E’ solo l’inizio ed il bello deve ancora venire. …. Non lasciatevi distrarre”.