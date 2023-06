Scuolambiente chiude l'anno scolastico con l'assemblea dei soci • Terzo Binario News

“Con una bella e partecipata assemblea dei soci si concludono le attività di Scuolambiente per questo anno scolastico.

Nel giardino del Fratino, messo a disposizione dallo stabilimento Ezio alla Torretta, si sono riuniti i soci di Scuolambiente per fare il punto sulle attività svolte in questo anno scolastico.

E i numeri, dopo le difficoltà della pandemia, sono davvero significativi 56 classi coinvolte (tra infanzia primaria e secondaria di prima e secondo grado) per un totale di circa 1000 studenti per un comprensorio che va da Cerveteri, Ladispoli a Civitavecchia.

Del resto, l’offerta formativa proposta alle scuole è stata davvero ampia dall’educazione alimentare, all’esplorazione del territorio, con particolare attenzione all’Oasi di Torre Flavia, alla conoscenza degli animali, del patrimonio arboreo fino ad arrivare all’avvicinamento al Volontariato e alla convivenza civile per un totale di 12 percorsi tematici.

Tutti i soci hanno sottolineato come la ripresa a pieno ritmo degli Ecolaboratori, abbia avuto davvero un riscontro molto importante come dimostrato dalle bellissime presentazioni che i ragazzi hanno elaborato, con il supporto dei loro docenti, ultima in ordine di tempo l’IC di Marina di Cerveteri i cui lavori sono esposti presso l’aera nord di Torre Flavia.

Inoltre, alcune scuole romane hanno cominciato ad affacciarsi chiedendo la possibilità di svolgere visite guidate. Anche alcuni Istituti del territorio coinvolti nei progetti Erasmus hanno voluto far visitare l’Oasi ai loro ospiti stranieri con il supporto degli esperti di Scuolambiente.

“Dunque un bilancio assolutamente positivo che è per noi lo sprone di fare sempre meglio e di rinnovare i nostri progetti” spiega la Presidente Maria Beatrice Cantieri. “Mi sento in dovere di ringraziare tutti i volontari che fanno un lavoro straordinario, gli esperti, il Forum Giovani, e tutti quanti ci sostengono in diverso modo e a diverso titolo. Voglio solo nominare Zi Bruno e Panificio Profumo di Pane di Cerveteri e Doppio Zero di Ladispoli che anche in questa occasione hanno offerto i loro prodotti, la polisportiva La rosa Bianca di Cerveteri che ospita i nostri laboratori. E poi tutte le Associazioni che collaborano con noi in particolare Salviamo il Paesaggio Roma Nord che è per noi un interlocutore prezioso e sempre disponibile. Per il prossimo anno stiamo già elaborando nuove proposte, mantenendo sempre l’occhio vigile sull’ area nord di Torre Flavia…non PERDETECI di vista”.

Scuolambiente