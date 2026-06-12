Volanti storici Ladispoli, raduno sabato alle 18 alla festa della parrocchia del Sacro Cuore • Terzo Binario News

“L’associazione Volanti Storici Ladispoli capitanata da Pasquale Carbone e Fabio Ricca è pronta a vivere un’altra splendida giornata all’insegna dell’amicizia, della condivisione e dell’amore per le auto che hanno fatto la storia.

Il 13 Giugno 2026 i nostri soci e appassionati si ritroveranno alle ore 18.00 per un nuovo raduno, portando sulle strade il fascino senza tempo delle vetture d’epoca. Ogni auto racconterà una storia, ogni chilometro sarà un’occasione per stare insieme e condividere emozioni autentiche.

Sarà una giornata speciale fatta di sorrisi, fotografie, curiosità e tanti appassionati pronti ad ammirare questi gioielli su quattro ruote che continuano a far battere il cuore di grandi e piccoli.

Un ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e che, con il loro entusiasmo, rendono sempre più grande la famiglia di Volanti Storici Ladispoli.

Ci vediamo domani, pronti a scrivere insieme un’altra bellissima pagina della nostra storia! “

Volanti Storici Ladispoli – Dove la passione per le auto d’epoca diventa amicizia.