Vivicittà domenica 12 aprile in 40 città: anche a Civitavecchia la corsa più grande del mondo • Terzo Binario News

La XII edizione del Memorial “Leda Gallinari” in campo femminile e l’ VIII edizione del Memorial “Francesco De Fazi” in campo maschile

La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di 40 città italiane migliaia di runner di tutte le età, per la pace, l’ambiente, i diritti, l’Europa. Si partirà simultaneamente alle ore 9.30 di domenica 12 aprile, con il via dato in diretta dai microfoni di Radio 1 Rai.

Si correrà tutti contemporaneamente sul percorso di 10 chilometri che al termine della prova darà vita alla consueta classifica nazionale unica compensata, realizzata grazie ai vari profili altimetrici dei percorsi, elaborati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni. È prevista una speciale classifica per i giornalisti che prenderanno parte alla manifestazione, che verrà realizzata in collaborazione con Ussi.

Vivicittà è un’unica e lunghissima linea di partenza, tutti protagonisti, ognuno alla sua velocità. C’è il percorso competitivo di 10 km ma anche mille occasioni per la passeggiata ludico motoria di 3 km, con famiglie e scolaresche che animeranno Piazza della Vita e, più in generale, tutto il centro cittadino. Correre Vivicittà significa scegliere l’ambiente: in tutte le città sono previste azioni di sensibilizzazione.

Vivicittà, manifestazione podistica a circuiti compensati con classifica unica compensata è organizzata dall’Uisp, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Ambiente e della tutela ecologica, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, a livello locale, del Patrocinio del Comune di Civitavecchia.

Per le iscrizioni c’è tempo fino a sabato 11 aprile alle ore 14:00 presso la sede Uisp di Via Puglie 12 a Civitavecchia, oppure direttamente domenica mattina a partire dalle ore 8:00 presso lo stand dedicato a Piazza della Vita.

Per info: 0766.501940 e civitavecchia@uisp.it.

Uisp Civitavecchia Aps