Vittorie interne per Tolfa e Santa Marinella • Terzo Binario News

Nel girone A di Promozione i collinari battono un Ostiantica ridotto in nove, i rossoblù hanno avuto ragione del Nuovo Pescia Romana

Vittorie interne per Santa Marinella e Tolfa, con quest’ultimo che finalmente riesce a ottenere i tre punti di fronte al pubblico di casa (1-0 all’Ostiantica). I rossoblù invece continuano la marcia verso la vetta, dopo il 2-1 ai danni del Nuovo Pescia Romana.

Si è disputata l’ottava giornata del girone A di Promozione, con le due compagini locali impegnate entrambe fra le mura amiche.

Allo stadio Fronti, i santamarinellesi hanno avuto ragione dei maremmani, che fino a questo momento non avevano affatto sfigurato.

«Abbiamo vinto una gara molto complicata – dice mister Daniele Fracassa – della quale sono molto soddisfatto perché ho chiesto ai ragazzi a livello tattico un sacrificio, specialmente ai tre attaccanti, che ho riscontrato. La strategia adottata ha portai i frutti sperati. La Nuova Pescia Romana è una squadra molto organizzata tatticamente che ci ha messo in difficoltà, però la voglia di fare risultato era tanta, così come quella di tornare a ridosso delle prime della classe per disputare il campionato che auspichiamo. Ho visto un Santa Marinella con un atteggiamento positivo, che si è scrollato di dosso quei 25 minuti pessimi di domenica col Grifone gialloverde. Complimenti ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto». Di Valerio Gentili, dopo 5 minuti, il vantaggio di testa e raddoppio rossoblù di Samuele Cerroni su rigore (fallo su Alessandro Caforio) al 12’ della ripresa. Dimezza lo svantaggio Gabriele Chiappini al 22’.

I collinari finalmente fanno felice il pubblico dello Scoponi battendo un Ostiantica abbastanza deludente. Al 10’ la rete biancorossa è spettacolo puro con cross da sinistra di Valerio Marziantonio per Gianluca Nuti, che di petto in area gira su Gabriele Martinelli il cui diagonale si insacca nell’angolo basso. Gianmarco De Clementi para benissimo su dalla cortissima distanza e poi al 39’ espulsione del numero uno ospite Dario D’Angeli per fallo di mano fuori area. Il sostituto Bryan Cadar si dimostra all’altezza con un paio di interventi notevoli su Marziantonio e Martinelli. Dal 16’ della ripresa lidensi in nove uomini per il rosso diretto al capitano Oscar Padilla (fallo di reazione) ma il Tolfa la porta a casa serenamente anche mancando il colpo del ko.

In classifica, il Santa Marinella accorcia sulla vetta salendo a 14 punti, in compagnia di Grifone, Pianoscarano e Pescatori Ostia, a due lunghezze dalle battistrada Duepigrecoroma e Ostiantica. Il Tolfa invece è salto a 9 punti insieme a Salaria Vescovio e Palocco.