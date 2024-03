Visita inedita al "Tempio di Hera" a Cerveteri con Nico Stella e la Farmacia Salvo D'Acquisto • Terzo Binario News

Una visita straordinaria in un sito “inedito”: la Farmacia Salvo D’Acquisto e Nico Stella, l’eroe silenzioso che salvaguarda i tesori del territorio, hanno organizzato una passeggiata archeologica al “Tempio di Hera”.

“Si tratta di un’occasione imperdibile– spiega il dott. Marco Tortorici – per ammirare un contesto unico al mondo: l’esempio di una porzione della città etrusca e romana presente a Cerveteri. Nico Stella ha impiegato due anni di grandi fatiche per renderlo fruibile e non vediamo l’ora di farvi ammirare con i vostri occhi la bellezza di questo luogo”.

“Il Tempio di Hera è una delle pochissime parti visibili della città etrusca di Caere; siamo al centro esatto del pianoro tufaceo dove sorgeva l’antica città etrusca, un contesto storico risalente al periodo arcaico, collocabile alla fine del VI secolo avanti Cristo ( 520-490 A.C.) – spiega Nico Stella – ed è un inedito perché è possibile ammirare il contesto urbano dove vivevano queste antiche popolazioni. Nello stesso luogo scopriremo un tempio etrusco, un teatro romano ed un edificio ellittico, luogo di culto”.

L’appuntamento per la passeggiata archeologica è per domenica 10 marzo; la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare in farmacia, di persona o telefonicamente. Per partecipare o richiedere altre informazioni utili, rivolgersi alla farmacia Sociale Salvo D’Acquisto o contattare direttamente Nico Stella