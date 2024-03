Guasto alla rete idrica a Ladispoli, possibili mancanze d’acqua in diverse strade • Terzo Binario News

Guasto alla rete idrica a Ladispoli, possibili mancanze d’acqua in diverse strade

L’Amministrazione Comunale rende noto che Acea Ato2 ha comunicato che, a causa di un guasto importante sulla rete idrica in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario sul fosso Casali di Vaccina, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in particolare in via: Via Giuseppe Garibaldi, Via Alessandro Manzoni, Via Armando Angelini, Via Cesare Battisti, Piazzale Nazario Sauro, Via Fratelli Bandiera, Via Alcide De Gasperi, Via Amerigo Vespucci, Via Gabriele D’Annunzio, Via benedetto Croce, Via Torre di Perla, Via Roma, Via Cristoforo Colombo, Via Giovanni Ruspoli, Via Giovanni XXIII, Via Amerigo Vespucci e vie limitrofe.