Nuovo orario di apertura per il cimitero di Santa Marinella • Terzo Binario News

Da oggi infatti e fino al 31 marzo il Campo Santo di via dei Cipressi, non chiuderà più alle ore 12:00, ma aprirà i cancelli dalle ore 8:00 alle ore 16:30, in modo continuato e dal 1 aprile e fino al 30 settembre dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Resta invariato il giorno di chiusura fissato per la giornata di lunedì.

“Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a ottenere l’apertura continuata, senza la pausa pranzo. Si è ritenuto di dover procedere ad una diversa regolamentazione degli orari, al fine di garantire, da un lato il rispetto dei limiti settimanali di presenza in servizio del personale preposto e dall’altra la continuità del servizio offerto Sono certo che ora tante persone troveranno agevolezza e comodità. Abbiamo accolto le tante richieste che venivano avanzate presso gli uffici e finalmente abbiamo potuto soddisfarle.”, ha dichiarato il consigliere con delega al cimitero Alessio Rosa.

Dello stesso avviso è il sindaco Pietro Tidei, che ha sostenuto l’iniziativa.

“Si tratta di un provvedimento atteso, che spero incontri l’apprezzamento della comunità. Sono consapevole di quanto sia importante far visita ai propri defunti in un luogo sacro come il cimitero e la decisione che questa amministrazione ha tradotto nel provvedimento assunto è una prova concreta dell’interesse e dell’attenzione dimostrata ad un esigenza che è di tutti. Penso che l’orario continuato sia molto utile soprattutto nei mesi invernali, quando fa buio presto”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.