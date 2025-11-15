Visita della Icaro alla Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Associazione Icaro in visita alla RSA Madonna del Rosario: una mattinata di ascolto, affetto e solidarietà

L’Associazione Icaro, composta da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni, ha fatto visita alla RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia, regalando agli ospiti della struttura una mattinata all’insegna della compagnia, del dialogo e della condivisione.

I giovani volontari hanno trascorso diverse ore con gli anziani della casa di cura, ascoltando i loro racconti di vita, aneddoti del passato e preziose riflessioni. È stato un incontro carico di emozioni, in cui esperienza e gioventù si sono intrecciate, dando vita a momenti di grande valore umano.

«Desidero ringraziare la direttrice Rosalba Padroni e tutto il suo staff che ha permesso il successo di questa giornata di solidarietà» – ha dichiarato il presidente di Icaro, Lorenzo De Carli –. «Non dobbiamo dimenticarci dei nostri anziani, che rappresentano saggezza e storia della nostra città »

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno sociale che l’Associazione Icaro porta avanti da tempo, con l’obiettivo di costruire ponti tra generazioni e promuovere una cultura di attenzione verso le persone più fragili della comunità.