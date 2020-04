Violenza sessuale di gruppo, misure cautelari per tre giovani - Terzo Binario News

Questa mattina gli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato Fiumicino, all’esito di una complessa attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di tre giovani gravemente indiziati del delitto di violenza sessuale di gruppo.

I fatti risalgono alla notte di Ferragosto del 2019, nel corso di un falò organizzato da una comitiva di ragazzi, in gran parte minorenni, sul litorale romano, a Fiumicino. Da quanto è emerso dalle approfondite indagini, i tre principali indagati avrebbero abusato di una loro coetanea, approfittando della sua condizione d’inferiorità psichica e fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

Il GIP del Tribunale per i Minorenni di Roma ha disposto per i tre giovani, all’epoca dei fatti minorenni, misure cautelari differenziate: collocamento in comunità, obbligo di permanenza in casa e prescrizioni.