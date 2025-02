Villetta in fiamme a Formello, sul posto i pompieri di Bracciano • Terzo Binario News

Stamani i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti per l’incendio di una porzione di bifamiliare in via delle Stagioni presso Formello.

In fiamme il locale tecnico e tettoia, sotto la quale erano presenti un’auto e un motorino oltre al materiale che vi era custodito.

Sono intervenuti i pompieri di Bracciano con il sostegno dei colleghi di Campagnano, comprese autobotte e carro autoprotettori.

I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme senza che arrivassero al resto dell’abitazione, disabitata al momento dell’intervento.

Presenti comunque il 118 e Carabinieri.