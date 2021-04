Villa Pamphilj, sgombero e bonifica di un'area all'interno della Valle dei Daini - Terzo Binario News

Con l’obiettivo di salvaguardare le aree verdi e il bene collettivo unitamente al contrasto alle forme di degrado, questa mattina gli agenti della Polizia Locale del XII Gruppo Monteverde, diretti dal Dottor Emanuele Stangoni, insieme al personale della Polizia di Stato, XII Distretto guidato da Maria Chiaramonte, sono intervenuti all’interno di Villa Pamphilj, precisamente in un’area impervia nella Valle dei Daini a poche centinaia di metri dall’ingresso di San Pancrazio, per procedere alla rimozione di un manufatto abusivo.

Al momento delle operazioni, non è stato trovato alcun individuo all’interno della baracca. Rinvenuti vari materiali quali cumuli di legna, attrezzature e componenti per barbecue, scarti alimentari e rifiuti vari. Al termine dell’intervento di questa mattina, avviato a seguito di una segnalazione del Presidente dell'”Associazione per Villa Pamphilj”, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza grazie alla collaborazione del personale di Ama e del servizio Giardini di Roma Capitale. Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire agli occupanti della baracca.