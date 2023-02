Viabilità sperimentale in via delle Colonie a Santa Marinella • Terzo Binario News

Avviata una nuova viabilità sperimentale che renda più sicura, per pedoni ed automobilisti, via delle Colonie che per alcuni tratti, dove le opere sono state realmente ultimate, tornerà ad essere a doppio senso di marcia.

“Tutto ciò è stato reso possibile – annunciano il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati – anche a seguito di sopralluoghi tecnici e soprattutto perché grazie agli ultimi importanti interventi eseguiti è stato effettuato il ripristino di tutta la pavimentazione stradale.

In contemporanea è stato disposto il posizionamento lungo questa arteria di una nuova segnaletica e cartellonistica stradale e la creazione dei necessari attraversamenti pedonali.

La decisione è stata presa anche in considerazione di due importanti fattori, ovvero che via delle Colonie è molto trafficata in quanto conduce anche a due istituti scolastici e anche poiché si rende opportuno snellire e ottimizzare anche in virtù del prossimo avvio della stagione turistica e balneare il traffico urbano di Santa Marinella.

Sostanzialmente sarà data la possibilità a chi deve raggiungere il centro residenziale Poggio del Principe o la sede del Liceo scientifico di utilizzare la strada a doppio senso di marcia.

Questa misura interesserà ovviamente i tratti ove la carreggiata è più ampia e nello specifico nel segmento compreso tra via Col di Lana e Piazza Baden Powell dove sarà posizionata un’adeguata cartellonistica stradale che informerà gli automobilisti.

Via Delle Colonie sarà percorribile a doppio senso anche tra la rotatoria di via Verdun e via Milano dove non espressamente previsto e segnalato resterà in vigore il senso unico ma già, con tali provvedimenti l’amministrazione è certa di poter migliorare la circolazione viaria delle aree urbane di Santa Marinella decongestionando il traffico lungo la parallela via IV Novembre e via Aurelia. Si tratta come detto in premessa di una fase sperimentale che resterà a in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Un altro traguardo raggiunto a dimostrazione della tenacia con la quale stiamo procedendo in un percorso di riqualificazione della città”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei