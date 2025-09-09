Via XVI Settembre, Ater Civitavecchia: "Montata la gru ed effettuata la seconda gettata delle fondazioni" • Terzo Binario News

«I lavori di demolizione e ricostruzione delle due sagome Ater in via XVI Settembre procedono e, nella notte, è stata montata la gru per i lavori in elevazione».

A darne notizia è il Commissario straordinario dell’Ater comprensoriale di Civitavecchia, Massimiliano Fasoli, che aggiorna sullo stato del cantiere: è stata completata la seconda gettata delle fondazioni e le attività avanzano in linea con il cronoprogramma.

Questa Ater, grazie all’impegno del suo personale e alla volontà dell’attuale governance, è riuscita ad imprimere un importante cambio di passo grazie ad un coordinamento tecnico rafforzato e ad un monitoraggio continuo dei tempi.

L’obiettivo resta il rispetto delle scadenze – dettate dal Pnrr – previste per questa opera, destinata a riqualificare un’area centrale della città con edifici più sicuri, efficienti e moderni.

«Con il montaggio della gru e la seconda gettata confermiamo l’avanzamento del cantiere nei tempi – spiega Fasoli -. Continueremo a limitare al minimo i disagi e a lavorare in coordinamento con il Comune per gestire eventuali criticità. Siamo a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni utili e migliorare l’organizzazione delle lavorazioni».

L’Ater proseguirà con le lavorazioni in elevazione e il monitoraggio puntuale del cantiere, mantenendo trasparenza e ascolto verso la cittadinanza, con l’obiettivo di portare a dama un progetto che fino a poco tempo fa sembrava destinato ad essere abbandonato.