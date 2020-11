Via di Villa Severini: notano anziano che preleva al bancomat e tentano di derubarlo - Terzo Binario News

Hanno notato un anziano che sta prelevando ad uno sportello bancomat e lo aspettano all’uscita dove tentano di derubarlo del denaro appena ritirato. A bloccare i due complici, romeni di 31 e 42 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio che li hanno arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso.

È successo in via di Villa Severini, dove i malviventi hanno individuato la loro vittima, un 82enne, appena entrato in una filiale bancaria per prelevare denaro contante dallo sportello bancomat. Quando l’anziano è uscito con i soldi in tasca, i due lo hanno seguito per un breve tratto fino aggiungere all’angolo della strada dove lo hanno raggiunto alle spalle e gli hanno sfilato dalla tasca del cappotto una custodia porta occhiali dove credevano avesse inserito le banconote.

Non trovando però il denaro, i complici hanno riavvicinato la vittima ma sono stati però bloccati dai Carabinieri che avevano notato tutta la scena. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.