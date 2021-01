Via di Boccea: cocaina e contanti nascosti nelle mutande - Terzo Binario News

In via Boccea, angolo via Casal del Marmo invece, durante il transito di una volante, il conducente di un’autovettura proveniente nel senso opposto, quando si è accorto della presenza della Polizia di Stato ha accelerato la sua andatura al fine di eludere un eventuale controllo da parte degli agenti.

La ‘manovra’ però non è sfuggita all’attenzione dei poliziotti che, subito dopo, hanno bloccato l’autovettura procedendo al controllo degli occupanti.

Indosso ad uno dei due, colui che sin da subito ha manifestato un atteggiamento nervoso e infastidito, sono stati trovati, occultati all’interno degli slip, diversi involucri contenenti cocaina ed una somma di quasi 400 Euro. L’uomo, K.A., albanese di 27 anni, è stato infine arrestato.