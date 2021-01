Albano: ragazzi feriti al Parco di Villa Doria, 23enne in prognosi riservata - Terzo Binario News

Un 23enne romeno ha riportato ferite da punta e taglio oltre a un trauma cranico: è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Un 22enne romano, invece, ha riportato lievi ferite. È questo il bilancio di quanto accaduto sabato 16 gennaio alle 19,30 nel parco di Villa Doria, ad Albano.

I carabinieri di zona e della Compagnia di Castel Gandolfo, grazie alle immagini di videosorveglianza, stanno individuando elementi utili per fare luce sulla vicenda. Le indagini, al momento, stanno procedendo spedite e, secondo quanto risulta a Terzo Binario, l’attenzione è focalizzata intorno a un gruppo di giovanissimi.

Non è ancora chiaro il motivo scatenante di quanto avvenuto né i ruoli di chi ha preso parte all’aggressione che s è consumata ieri.

c.b.