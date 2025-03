Via all'efficientamento energetico del PalaGalli di Civitavecchia • Terzo Binario News

Lavori per 1,5 milioni con fondi Pnrr dirottati da Città Metropolitana con risparmi del 30%

Al via i lavori per l’efficientamento energetico del PalaGalli di Civitavecchia.

Intervento corposo sull’impianto natatorio da 1,5 milioni che permetterà di risparmiare il 30% dell’energia che serve per riscaldare la vasca da 51 metri.

Stamani la presentazione dell’intervento con il sindaco Marco Piendibene, il vice sindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna e i tecnici di palazzo Valentini.

Piendibene ha detto che il lavoro è stato iniziato dalla precedente amministrazione, con l’impianto che è stato concepito tanto tempo fa e oggi necessita dell’efficientamento energetico da 1,5 milioni.

L’ingegner Stefano Carta di Città Metro ha spiegato che “questa è una piscina riferimento per il territorio metropolitano con scelta la condivisa su riqualificazione. Si è voluto destinare ai territori le risorse dell’ente”.

L’ingegner Manuela Saia ha elencato gli interventi che permetterà di far salite l’impianto dalla classe energetica D a classe B con la rimozione dei vetri, l’ammodernamento del sistema di trattamento dell’aria, il risanamento conservativo dei pilastri di acciaio e del cordolo perimetrale.

Alla fine il risparmio si aggirerà sul 30% rispetto ai consumi attuali.

Infine il vice sindaco metropolitano Pierluigi Sanna ha detto che “su 60 comuni solo due hanno ricevuto intervenuti sul nuoto, uno è qui perché c’è un impianto livello federale di alto livello. Agli 1,2 milioni previsti ne abbiamo aggiunti 200mila dal fondo opere indifferibili per evitare sorprese. Chiediamo scusa agli atleti per i disagi ma ci si fermerà per un obiettivo di importante”.