Via al progetto Ermes, sostegno concreto per i ragazzi con disagio di Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli • Terzo Binario News

Presentato stamani alla sala Gurrado della Fondazione Cariciv, finanziamento di circa 600 mila euro

Al via il progetto Ermes, iniziativa “educativa integrata che risponde al crescente bisogno di ascolto, accompagnamento e partecipazione attiva da parte degli adolescenti”. Arrivato un fondo da circa 600 mila euro, adesso la macchina si sta mettendo in moto e durerà in tutto 42 mesi.

La presentazione stamani alla sala Gurrado della Fondazione Cariciv, con tutti i soggetti interessati. I fondi arrivano dalla Fondazione per il Sud, come ha spiegato la presidente onoraria dell’Ente Gabriella Sarracco che di questo soggetto è membro di commissione: “Ho provato da anni a presentare progetti e finalmente ci siamo riusciti con la fondazione Molinari e il Ponte.

Attraverso la società strumentale, utile per l’accompagno, è stato possibile presentare un progetto valido. Giunto in commissione, ha ottenuto 600 mila euro anche se speravo in 700 e non è un grandissimo fondo ma va bene. Nello specifico, è bene tornare a parlare di famiglie, bisogna tornare indietro al rispetto dei genitori che non sono amici anche se oggi la visione è questa”.

Mario Molinari ha aggiunto: “Sono orgoglioso del risultato, consapevole che il Covid ha causato disagi ai ragazzi a prescindere dal momento che vive la società attuale. bisogna essere meno social e più sociali per riprendere quei valori andati perduti”.

Il Progetto Ermes lo ha pensato Silvia Florean, che poi lo ha descritto: “Si sono scelti gli oratori San Michele Arcangelo a Cerveteri e l’oratorio salesiano di Civitavecchia e dentro c’è dentro anche la Repubblica dei Ragazzi. Si sta mettendo in piedi una rete di comunità educante composta da soggetto pubblici e e privati”.

La descrizione dell’iniziativa

Il progetto ERMES – Educazione, Relazioni, Motivazione, Emozioni, Salute è ufficialmente attivo nei Comuni di Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella, grazie al sostegno dell’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Una rete di enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore, scuole e operatori socioeducativi collaborerà per i prossimi 36 mesi con un unico obiettivo: mettere al centro il benessere dei giovani tra i 13 e i 18 anni.

COS’È ERMES

ERMES è un progetto educativo integrato che risponde al crescente bisogno di ascolto, accompagnamento e partecipazione attiva da parte degli adolescenti.

È pensato per costruire una rete territoriale che sappia accogliere i ragazzi, valorizzarne i talenti e rafforzare le loro risorse personali e relazionali. Il progetto nasce per contrastare il disagio e promuovere la partecipazione attraverso un approccio multidimensionale che coinvolge famiglia, scuola, comunità e gruppi di pari.

Il nome “ERMES” richiama il messaggero degli dei: un simbolo di comunicazione, connessione e movimento. È l’immagine di un progetto che vuole attraversare il mondo degli adolescenti ascoltandone i bisogni e accompagnandone il cambiamento.

COSA FARÀ ERMES

Nei prossimi 36 mesi, ERMES potenzierà:

2 centri giovanili ERMES, uno a Civitavecchia ed uno a Cerveteri;

Laboratori creativi ed espressivi (teatro, podcast, lettura, fotografia, musica, sport);

Spazi di ascolto psicologico ed educativo per adolescenti e famiglie;

Percorsi di peer education: i ragazzi saranno formati per accompagnare e supportare altri ragazzi;

12 eventi pubblici territoriali tra festival, mostre, spettacoli e giornate partecipative;

Una campagna di comunicazione pensata insieme ai giovani e diffusa online e offline.

METODOLOGIA EDUCATIVA

Il progetto fa riferimento a pratiche consolidate di prevenzione e promozione del benessere giovanile. Tra queste, anche il modello Kumpfer (Strengthening Families Program), che pone al centro lo sviluppo delle competenze relazionali, l’autoefficacia, il sostegno educativo e il coinvolgimento attivo della famiglia e dei pari. Questo approccio sarà adattato nelle attività di gruppo, nei laboratori, nella formazione degli educatori e dei peer educator.

PARTNER DI PROGETTO – UNA COMUNITÀ EDUCANTE ATTIVA

Capofila : Il Ponte – Centro di Solidarietà

: Il Ponte – Centro di Solidarietà Responsabile della Comunicazione: Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS

Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS ASL Roma 4

Comuni di Cerveteri e Civitavecchia

Coop. Soc. Luogo Comune arl

Solidarietà Società Cooperativa Sociale

Solidarietà Cooperativa sociale

Repubblica dei Ragazzi ONLUS

Università degli Studi Roma Tre

Scuole secondarie e istituti comprensivi del territorio

Liceo Galileo Galilei

Istituto comprensivo Civitavecchia 2

Oratori: San Michele Arcangelo (Cerveteri), Sacra Famiglia (Civitavecchia)

Associazioni culturali e sportive:

ASD Civitavecchia Rugby Centumcellae

CFC Cerveteri Football Club

Unione Rugby Ladispoli

Tiaso Teatro,

Margot Theatre,

R. Sanzio – Blue in the Face

FINANZIAMENTO

Il progetto ERMES è finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini.

Dati economici:

Costo totale: € 611.074,20

Cofinanziamento: € 61.110,72 (10%)

Importo finanziato: € 549.963,48

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE ALLA FONDAZIONE CARICIV

Un ringraziamento profondo va alla Fondazione Cariciv, che ha scelto di sostenere il progetto ERMES fin dalle sue prime fasi. In particolare, un sentito grazie va alla Presidente Onoraria Gabriella Sarracco, membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione CON IL SUD, che ha creduto con forza nel valore del progetto e del territorio.

Grazie al suo supporto costante durante l’intera fase di progettazione, abbiamo avuto il privilegio di essere accompagnati dalla dott.ssa Simona Rotondi, figura di riferimento dell’Impresa Sociale Con i Bambini, che ha saputo valorizzare e riconoscere la validità della nostra proposta.

La Presidente Sarracco ha espresso più volte il suo orgoglio e la sua determinazione nel voler concentrare l’attenzione su questo territorio e sul futuro dei suoi giovani, dichiarando il suo impegno a sostenere progetti come ERMES per tutto il tempo in cui farà parte del Consiglio Direttivo della Fondazione CON IL SUD.

Questo progetto è importante non solo per la sua dimensione operativa e territoriale, ma soprattutto perché si rivolge a una fascia d’età oggi particolarmente fragile: gli adolescenti. Ragazzi e ragazze che troppo spesso non vengono ascoltati, e che oggi più che mai hanno bisogno di spazi, di fiducia, di adulti che si mettano davvero in ascolto.