Via al cantiere per l'asilo nido a Prato del Mare • Terzo Binario News

L’Asilo Nido Comunale di Santa Marinella diventa realtà e sarà realizzato nel quartiere Prato del Mare, a nord della città.

E’ stato infatti avviato, nei giorni scorsi, il cantiere per la costruzione del nuovo edificio scolastico per l’infanzia.

“In tempo record – ha dichiarato il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – abbiamo dapprima appaltato i lavori e successivamente avviato il cantiere per la realizzazione dell’Asilo Nido Comunale a Prato del Mare.

Dopo i molteplici ostacoli burocratici incontrati durante la fase progettuale e gli innumerevoli quanto inutili ricorsi, finalmente possiamo dire di avercela fatta: l’Asilo Nido Comunale, il primo nella storia del nostro Comune, diverrà tra qualche mese, una splendida realtà per la città di Santa Marinella.

Finalmente daremo una risposta concreta alle richieste delle famiglie che necessitano di un asilo nido e una scuola per i bambini più piccoli. I servizi educativi per l’infanzia sono un elemento essenziale nell’ambito delle politiche per la famiglia.

Siamo certi che il nuovo plesso scolastico consentirà di offrire un così importante servizio anche in questa zona nord della città e comunque molto abitata.

Grazie ai fondi del PNRR e ai contributi pubblici, il sistema scolastico della nostra città ha già beneficiato di numerosi interventi.

Il nostro impegno amministrativo nel campo dell’edilizia scolastica – ha aggiunto il Sindaco – sta portando infatti a risultati tangibili; abbiamo iniziato con la riapertura della Scuola Vignacce nel quartiere Valdambrini e proseguito con interventi strutturali su tutti i plessi di Santa Marinella, riqualificando le aule e mettendo in sicurezza i luoghi frequentati ogni giorno centinaia di bambini e ragazzi.

La Scuola materna ed elementare Pirgus “Flavia Montefiore” è attualmente oggetto di ristrutturazione dell’intero piano terra; dalla posa in opera della pavimentazione, al rifacimento dei bagni e delle aule, alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Così come la Scuola Centro, dove sono state modernizzate le aule, gli spazi esterni e dove sarà costruito un nuovo e funzionale refettorio/centro cottura.

Dulcis in fundo – ha concluso il Sindaco Pietro Tidei – l’edilizia scolastica potrà contare anche su un nuovo edificio, anch’esso in costruzione nelle adiacenze di Piazzale Elio Tortora, dove saranno realizzate diverse aule destinate alla scuola primaria.

Siamo fieri ed orgogliosi di aver contributo, in maniera così determinante, alla messa in opera di interventi importanti e strutturali per la città di Santa Marinella nel campo della “scuola”, uno dei settori fondamentali per l’intera comunità”.