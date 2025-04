Verso la stagione balneare 2025: in Comune a Cerveteri incontro tra Sindaco, operatori balneari e Ufficio Locale Marittimo • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “ Stiamo predisponendo tutto per garantire un’estate sicura e accogliente sulle nostre spiagge. Al lavoro per la spiaggia Liberamente: iniziate intanto le operazioni di pulizia del Lungomare e dell’arenile”

“Nelle prossime settimane prenderà ufficialmente il via la stagione balneare dell’Estate 2025. Questa mattina, come ogni anno prima che prenda il via la stagione estiva, in Sala Giunta ho incontrato gli operatori balneari, insieme al Primo Maresciallo Cristian Vitale, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli e la nostra Dirigente Ing. Manuela Lasio. L’incontro era volto al coordinamento delle attività per predisporre tutte le iniziative necessarie a garantire un’ estate sicura sulle nostre spiagge di Campo di Mare, sempre più meta privilegiata da tanti turisti che scelgono la nostra città per trascorrere le proprie vacanze”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine del tavolo tecnico tenutosi questa mattina presso gli uffici del Municipio.

“Insieme agli operatori degli stabilimenti balneari e la preziosa e sapiente guida del Comandante Vitale, alla presenza anche della nostra Dirigente Ing. Manuela Lasio, abbiamo programmato tutte le attività necessarie all’avvio della stagione estiva 2025 a di Campo di Mare – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una stagione che ci auguriamo possa essere lunga e ricca di soddisfazioni per tutti. Abbiamo gettato le basi per la prossima stagione balneare – prosegue il primo cittadino – e questo incontro testimonia unità di intenti e leale collaborazione inter-istituzionale. La Capitaneria ha vigilato sul rispetto delle regole, dialogando a più riprese con i gestori dei nostri stabilimenti balneari e con i tecnici del Comune, per assicurare un esercizio coordinato delle rispettive competenze. Stanno proseguendo inoltre, i lavori per il restyling del Lungomare, il secondo lotto di lavori di riqualificazione che oltre alla passeggiata stanno interessando anche la zona limitrofa di Piazza Prima Rosa. A questo, si aggiungeranno anche una serie di eventi e attività estive che come consuetudine degli ultimi anni vogliamo riproporre per rendere il Lungomare dei Navigatori Etruschi un punto di ritrovo per famiglie e ragazzi. Con l’occasione, ci tengo a fare un sincero ringraziamento al Primo Maresciallo Cristian Vitale, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli che insieme ai suoi uomini, rappresenta sempre un punto di riferimento ed una guida sicura per l’Amministrazione comunale e per i nostri uffici in materia di tutela del mare, del territorio e dell’ambiente più in generale”.

“Anche quest’anno inoltre – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – stiamo lavorando per l’allestimento di un servizio che reputiamo fondamentale per Cerveteri che garantisce l’accessibilità universale al mare, ovvero la Spiaggia Liberamente, la spiaggia pubblica e gratuita del Comune di Cerveteri perfettamente attrezzata per accogliere persone con disabilità motorie. Un servizio che nelle scorse estate si è distinto per qualità ed unicità, che riteniamo fondamentale e che anche quest’anno vogliamo offrire alla cittadinanza e a tutti coloro che scelgono di vivere il nostro mare”.

“Sempre in questi giorni – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in vista delle festività pasquali e del lungo ponte del 25 Aprile e del 1 maggio, giorni nei quali ci aspettiamo la presenza di un gran numero di villeggianti e proprietari di seconde case, il personale della Multiservizi Caerite sta lavorando intensamente sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, nella Frazione balneare e sull’arenile. Una prima ed importante pulizia per rendere accogliente e pulita la nostra spiaggia in occasione del primo grande esodo di vacanzieri, in attesa poi dell’avvio del servizio di pulizia quotidiana delle nostre spiagge”.