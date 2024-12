Verso la Giornata della Salute, incontri informativi nei Centri Anziani di Cerveteri e Cerenova • Terzo Binario News

L’Assessore Francesca Appetiti: “Apriremo il nuovo anno con una giornata di informazione, salute e prevenzione”

Il nuovo anno a Cerveteri si aprirà con una grande giornata all’insegna della prevenzione e della salute. Ad organizzarla, è la Asl Roma 4, insieme all’Assessorato alla Sanità e Salute del Comune di Cerveteri e le Farmacie comunali.

Un’intera mattinata, in programma sabato 11 gennaio presso i locali della Farmacia comunale n.6 di Via Fontana Morella, che vedrà prendervi parte personale medico e numerose realtà di volontariato del territorio svolgere attività di informazione, prevenzione e sensibilizzazione. Nell’attesa però, presso i Centri Anziani di Cerenova e Cerveteri capoluogo, si svolgeranno due incontri informativi durante i quali saranno illustrate le attività in programma.

Il primo incontro è fissato per domani, martedì 17 dicembre alle ore 15:30 in Via Luni, il secondo mercoledì 18 dicembre, sempre alle ore 15:30, ma al Centro Anziani di via dei Bastioni.

“Quella organizzata dalla Asl per il mese di gennaio è un’iniziativa estremamente importante per la città – ha dichiarato l’Assessore alla Salute del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti – perchè consentirà di fare in maniera rapida e totalmente gratuita, tantissimi accertamenti medici, screening, attività di controllo e di prevenzione medico-sanitaria. Un’attività che si rivolge in particolar modo a quella fascia di popolazione che per motivi economici o di difficoltà negli spostamenti nel territorio o nei Comuni limitrofi, come ad esempio gli anziani o le persone sole. In attesa di poter ufficializzare tutti i dettagli, in accordo con la Asl, domani e dopodomani incontreremo proprio la fascia di popolazione più sensibile e più interessata al tema, recandoci presso i nostri centri anziani. Daremo loro informazioni, spiegheremo come si svolgerà la giornata e li sensibilizzeremo su quanto sarà importante prendervi parte e diffondere l’iniziativa a tutte le persone di loro conoscenza”.

Tra le tante iniziative in programma sabato 11 gennaio, misurazioni dei parametri vitali, visite oculistiche, vaccinazioni, dimostrazioni Bls, screening HCV e molto altro. Parteciperanno, la Aps CaereMare, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, la APS Fili d’Argento, la Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile Comunale, l’Associazione Diabetici Civitavecchia e la Caritas Porto – Santa Rufina.