Ventidue auto imbrattate con la vernice: denunciata una 36enne • Terzo Binario News

È stata trovata con le mani nella marmellata. O meglio, con un pennello a rullo e un barattolo di vernice bianca, con cui poco prima ha imbrattato 22 auto parcheggiate in via Ettore Fieramosca, zona Casal Bertone. Una donna 36enne è stata denunciata dai carabinieri.

Diverse le segnalazioni dei cittadini al 112 che parlavano di una persona impegnata a “verniciare” i parabrezza di alcuni veicoli in sosta. I militari dell’Arma, nel giro di poco, hanno individuato la presunta responsabile, sul conto della quale invieranno una informativa in Procura, denunciandola per imbrattamento di cose altrui.

Sono in corso di acquisizione le denunce da parte di tutti proprietari dei veicoli danneggiati.

