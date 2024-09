Veicoli rubati, i Carabinieri ne intercettano quattro all'Ostiense e all'Eur • Terzo Binario News

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato 4 persone trovate a bordo di veicoli risultati rubati.

Nel particolare, i Carabinieri hanno notato una coppia, uomo e donna, a bordo di un’autovettura in viale Leonardo da Vinci, quartiere Ostiense, e hanno deciso di eseguire una verifica.

Perquisito il veicolo, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi arnesi da scasso, 5 centraline di altre auto, un dispositivo elettronico per la decodifica di chiavi e 5 chiavi elettroniche di auto non decodificate. Dagli accertamenti alla Banca Dati, è anche emerso che il telaio del veicolo non corrispondeva alla targa esposta ma ad una targa associata ad un’autovettura denunciata rubata lo scorso 22 maggio 2024.

Il veicolo è stato riconsegnato al proprietario e i due, entrambi 41enni di San Cesareo, sono stati denunciati per riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In viale dell’Oceano Indiano, quartiere Eur, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno notato due giovani senza casco a bordo di uno scooter e gli hanno intimato l’alt. I due hanno eluso il controllo e si sono dati alla fuga, terminata poco dopo quando il conducente ha perso il controllo dello scooter e sono andati ad impattare lievemente contro un’auto che percorreva il senso opposto di marcia.

I Carabinieri hanno bloccato i giovani – un 15enne e un 16enne, entrambi romani – mentre tentavano di dileguarsi a piedi. Dai successivi accertamenti lo scooter è risultato rubato lo scorso 15 settembre. I giovani sono stati denunciati per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.