Varato il ponte Anas sulla A1 di Tor Vergata • Terzo Binario News

Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato le operazioni di varo del nuovo ponte ad arco in acciaio che scavalca l’autostrada A1 all’altezza di Tor Vergata (RM).

L’imponente struttura, con una luce di 83 metri, rappresenta un elemento chiave del più ampio intervento di “Completamento viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata, un’opera strategica del valore di 28,4 milioni di euro inserita nell’Intervento 72 del DPCM 11/06/2024.

Anas ha eseguito i lavori in qualità di soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri.

“Il varo di questo nuovo ponte rappresenta un passo fondamentale per il completamento di un’opera attesa da tempo dal territorio – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – questa infrastruttura migliorerà la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti della strada e contribuirà alla riqualificazione urbana del quadrante di Tor Vergata, con nuove opportunità di mobilità sostenibile grazie alla pista ciclopedonale”.

Il nuovo ponte, caratterizzato da un design moderno e funzionale, sostituisce i due cavalcavia esistenti ormai obsoleti. Si distingue per la sua particolare architettura con un impalcato appeso a 23 coppie di pendini disposti radialmente sugli archi. Questa soluzione ingegneristica garantisce elevate prestazioni strutturali e conferisce all’opera un’estetica peculiare. L’impalcato ospiterà la carreggiata stradale, una pista ciclopedonale e una passerella di servizio. Con un notevole miglioramento della connessione tra i due lati dell’autostrada e la viabilità locale.

Le operazioni di varo si sono svolte con la tecnica della spinta. Hanno visto l’assemblaggio progressivo dell’impalcato in un’area di cantiere adiacente e il successivo spostamento in posizione definitiva con l’utilizzo di martinetti idraulici. La complessità dell’intervento è stata gestita grazie all’impiego di tecnologie avanzate e la specializzazione delle maestranze.

L’intervento complessivo prevede la realizzazione di due nuove rotatorie su via di Passo Lombardo, la prosecuzione delle complanari, cinque rampe di collegamento e un nuovo asse viario.

Allo stato attuale, i lavori hanno raggiunto un avanzamento di circa il 70%, con la previsione di apertura al traffico entro la fine di giugno. L’area di Tor Vergata sarà così pronta a ospitare il Giubileo dei Giovani dal 28 luglio al 3 agosto.

Anas con questo intervento rinnova e rilancia il suo impegno per il miglioramento della rete infrastrutturale del Paese nella garanzia di collegamenti sempre più efficienti e sicuri per la collettività.